Компания LG прекратит выпуск смартфонов

Южнокорейская компания LG объявила, что прекращает производство смартфонов. В заявлении говорится, что марка сосредоточится на выпуске компонентов для электромобилей, разработке роботов и систем искусственного интеллекта.

"Принятое нами стратегическое решение позволит компании выйти из невероятно конкурентного сектора", - приводит подробности РИА Новости. О готовящемся расформировании мобильного подразделения LG Electronics заговорили в конце января, вскоре после выставки потребительской электроники CES. На ней был представлен концепт смартфона, сворачивающегося в рулон - это дало повод для шуток на тему того, что мобильный бизнес тоже "сворачивается".

В интервью "РГ" эксперты поясняли, что продажи смартфонов - тяжелый рынок, а создание инновационных моделей затратно. И даже если они сами по себе не приносят денег, то должны привлекать пользователей к марке, чтобы они покупали более дешевые модели. Выстроить имидж у Apple и Samsung получилось лучше, а китайцы оказались дешевле LG. За последние пять лет подразделение южнокорейского производителя, выпускающее смартфоны, потеряло около 4,5 миллиарда долларов.