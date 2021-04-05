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05.04.2021 06:39
Рубрика: Digital

Компания LG прекратит выпуск смартфонов

Фото: AP Photo / John Locher Фото: AP Photo / John Locher
Фото: AP Photo / John Locher

Южнокорейская компания LG объявила, что прекращает производство смартфонов. В заявлении говорится, что марка сосредоточится на выпуске компонентов для электромобилей, разработке роботов и систем искусственного интеллекта.

Фото: istock
Десятки миллионов смартфонов останутся без обновлений Android. Что случилось

"Принятое нами стратегическое решение позволит компании выйти из невероятно конкурентного сектора", - приводит подробности РИА Новости. О готовящемся расформировании мобильного подразделения LG Electronics заговорили в конце января, вскоре после выставки потребительской электроники CES. На ней был представлен концепт смартфона, сворачивающегося в рулон - это дало повод для шуток на тему того, что мобильный бизнес тоже "сворачивается".

В интервью "РГ" эксперты поясняли, что продажи смартфонов - тяжелый рынок, а создание инновационных моделей затратно. И даже если они сами по себе не приносят денег, то должны привлекать пользователей к марке, чтобы они покупали более дешевые модели. Выстроить имидж у Apple и Samsung получилось лучше, а китайцы оказались дешевле LG. За последние пять лет подразделение южнокорейского производителя, выпускающее смартфоны, потеряло около 4,5 миллиарда долларов.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Компании Информационные технологии LG

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