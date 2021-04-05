"Странники терпенья". Реж. Владимир Алеников. Оператор Алишер Хамидходжаев. В ролях Константин Лавроненко, Майя Сопа, Александр Рапопорт. 99 мин. Главный конкурс. 16+

Мы начали XII онлайн-фестиваль психологическим триллером, получившим приз "РГ" на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске. А чуть раньше, на Всемирном кинофестивале в Монреале, приза за лучшую женскую роль была удостоена 20-летняя польская актриса Майя Сопа, сыгравшая красавицу Марину.

Режиссер фильма Владимир Алеников хорошо известен такими картинами, как "Приключения Петрова и Васечкина...", "Феофания, рисующая смерть", "Биндюжник и король". "Странников..." он снял по своему роману на вечную тему о гении и злодействе, о том, из какого сюра растут прекраснейшие из цветов искусства. Герой - известный питерский фотохудожник Андрей - готовится удивить Венецианскую биеннале новыми необычными творениями. В случайно встреченной глухонемой актрисе пермского театра "Жест" он видит благодатный материал для экспериментов. Андрей привозит Марину в загородный дом у озера и делает своей пленницей. Идет странная психологическая игра: оба испытывают понятное тяготение друг к другу, но для Андрея оно сублимируется в творчестве, а для Марины превращается сначала в томительное ожидание естественного развития событий, а затем в кошмарный сон существа, помещенного в золоченую клетку. Разгоряченный художник теперь полностью во власти своих смутных видений; чтобы их реализовать, он подвергает жертву почти садистическим испытаниям, контролирует каждый ее поступок и лишает ее возможности прекратить мучительное приключение. Концептуально важный для фильма разговор героя с его духовником отошлет события к легенде о Микеланджело, во имя вящей правдивости творения убившего натурщика. Блуждание в кругу мрачных тайн творчества доведено в фильме до состояния почти хичкоковского саспенса.

Здесь сам выбранный режиссером жанр выводит его к прозрениям, сформулировать которые можно только языком искусства. Действие триллера как бы естественным путем пришло к той крайней точке, за которой все происходящее становится подобным безумию. Но именно в таком пограничном состоянии создавались многие шедевры живописи, литературы, музыки: гений - всегда отклонение от нормы, порой катастрофическое для самого гения: за отчаянным поединком в поисках Истины встают тени Свифта, Гоголя, Кафки, Босха, Ван Гога, Дали...

И вот один из таких творческих актов развернется на ваших глазах - притягательно странный, избыточно оснащенный красотой и нежностью, так легко перетекающей в садизм. И уже не важно, что это перед нами - невероятная, но очевидная реальность или метафора: фильм уже дал толчок нашим гипотезам. О нем интересно думать.

Он еще и о причудах любви, о том, в какие непредсказуемые формы она может сублимироваться. О "стокгольмском синдроме", так легко перетекающем в страсть. О самопожертвовании, на которое всегда готова пойти любящая женщина. Целый комплекс острых психологических состояний, вкупе составляющих загадку творчества, - момента абсолютного беспамятства, который оставляет после себя такое художественное прозрение, над загадкой которого потом будут биться поколения ценителей.

Фильм снят выдающимся оператором Алишером Хамидходжаевым. Каждый кадр - образец мерцающей красоты, к которой стремится герой в своих фотополотнах. В роли Андрея Константин Лавроненко, актер всегда убедительный, в любом контексте достоверный. Марину сыграла варшавская актриса, в ту пору студентка Майя Сопа. Режиссер отсмотрел десятки претенденток на роль: ему нужна была "марсианка", существо немного не от мира сего - героиня лишена слуха и речи, а глухонемые живут в своей вселенной, в них всегда есть загадка.

"Странники терпенья" - один из редких успешных примеров прикосновения кино к недоказуемым гипотезам, связанным с искусством. По признанию режиссера, ближайшие родственники его картины - "Черный лебедь" Аронофски и "Одержимость" Шазелла.

"Муза". Реж. Петр Дранга. В ролях Евгений Миронов, Анаставия Салтыкова. Конкурс короткого метра. 13 мин.

Евгению Миронову принадлежит идея фильма "Муза", он соавтор сценария и исполнитель главной роли. Фото: предоставлено компанией Festagent

Новелла снята по идее и сценарию Евгения Миронова. Он же сыграл в фильме главную роль знаменитого виолончелиста, который пережил психологическую травму и серьезный творческий кризис, несколько лет не появлялся на публике и теперь выходит на сцену, словно в первый раз. Как на экзамен, который пробудит мучительные воспоминания и многое откроет герою в самом себе. В зале он видит свою музу Светлану.

Как шутливо признается в "Фейсбуке" Евгений Миронов, в этой киноновелле он дебютировал в игре на виолончели. Вообще, апеллирующий к эмоциональному миру героя фильм пронизан музыкой как эмоциональнейшим из искусств. Даже, думаю, ею рожден.

Его режиссер Петр Дранга - потомственный музыкант, блестящий аккордеонист (стал лауреатом конкурса аккордеонистов уже в 12 лет), композитор, создатель нескольких рок-групп, лауреат международных музыкальных конкурсов, круг его интересов - от панк-рока и гранжа до классики. Участник таких телешоу, как "Танцы на льду" и "Точь-в-точь". В кино начинал несколькими клипами, снимался в эпизодах. "Муза" - его дебют в игровом кинематографе.