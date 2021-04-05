Если при переходе дороги пешеход не изменил скорость или направление движения, значит, у водителя, пересекшего пешеходный переход, не было необходимости уступать ему дорогу. Правил дорожного движения при этом он не нарушил. К такому выводу пришел Второй кассационный суд.

Как показывает практика, водитель может доказать, что правил не нарушал. Но только в кассационной инстанции. Нижестоящие суды по непонятной причине не изучают постановления Верховного суда, а инспекторы ДПС и их руководители игнорируют разъяснения руководства Госавтоинспекции МВД России.

Дело началось еще в 2019 году, когда некий водитель Этлин якобы не пропустил пешехода. Даже на кадрах видеозаписи, сделанной на мобильный телефон инспектора, видно, что машина проехала переход задолго до того, как пешеход с противоположной стороны улицы дошел хотя бы до середины дороги. Однако это не помешало инспектору даже устроить погоню за якобы не уступившим дорогу пешеходу водителем. Несмотря на все доводы, командир роты утвердил водителя виновным. Районный суд также остался глух к доводам водителя и его защитника. В Мосгорсуде на ходатайство о приобщении к делу разъяснения начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова о том, когда можно привлекать водителя к ответственности за непредоставление преимущества пешеходу, а когда - нет, судья ответила отказом, сообщив, что ей известна судебная практика.

Но, судя по всему, ей была известна ошибочная практика, которая не раз была обжалована в вышестоящих инстанциях. В своем решении по делу она прямо указывает, что обязанность водителя автомобиля, приближающегося к пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться перед ним, поставлена в зависимость исключительно от необходимости пропустить пешеходов. Наступление такого условия, как изменение скорости либо траектории движения пешехода, не требуется. То есть она воспользовалась формулировкой правил, которая действовала до 2014 года.

И на это обратил внимание Второй кассационный суд, куда с жалобой обратился водитель. Он указал, что исходя из взаимосвязи положений пункта 14.1 правил дорожного движения и Конвенции о дорожном движении обязанность водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться перед ним поставлена в зависимость именно от необходимости пропустить пешеходов. Эта обязанность не возникает, когда необходимость уступать дорогу пешеходам отсутствует (например, когда траектории движения машины и пешехода не пересекаются).

Он также напомнил о Постановлении пленума Верховного суда, в котором говорится, что участники дорожного движения не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость.

Обязанность водителя уступить дорогу пешеходам не возникает, если траектории движения машины и пешехода не пересекаются

То есть предоставление преимущества напрямую зависит от того, потребуется или нет пешеходу изменить скорость или направление. На это не раз указывал и водитель, и его защитник, но это не получило должной оценки в нижестоящих судах и в то же время никем не было опровергнуто, указал Второй кассационный суд. В совокупности все вышеизложенное говорит о том, что водитель не нарушал Правила дорожного движения. А выводы должностных лиц и нижестоящих судей о наличии в его действиях состава правонарушения необоснованы. Поэтому суд отменил постановление инспектора, решения нижестоящих судов, а также прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

На доказательства своей правоты у водителя ушло два года. Инспектор совместно с нижестоящими судьями из-за своей некомпетентности не только помотали нервы водителю, но и существенно облегчили его кошелек. Ему пришлось оплатить штраф, а также судебные расходы, потратиться на услуги юристов. Все это можно вернуть еще одним судом, но кто возместит моральный ущерб? К сожалению, сейчас в России нет наказания для тех же инспекторов и судей за незаконное привлечение к ответственности. А жаль. Может быть, тогда у кассационных судов было бы меньше работы.