Супермашина. КамАЗ рассказал о новом "черном капотнике"

Спортивная команда КамАЗ-Мастер на своём канале в Youtube рассказала о КамАЗе с заводским индексом -43509К.

В ралли-марафоне "Дакар" КамАЗ-Мастер по традиции использует грузовик с бескапотной компоновкой. Главной особенностью новой модели является капотная компоновка.

Разработка КамАЗа-43509К стартовала ещё в 2014 году. Спустя год гоночный болид впервые выехал на тесты. Всё это время машина дорабатывалась до идеала.

Так называемый "чёрный капотник" позаимствовал кабину от Mercedes-Benz Zetros. При этом передняя подвеска здесь полностью оригинальная. Спортивный грузовик оснащается 13-литровой турбодизельной "шестёркой" Cummins с промежуточным охлаждением.

Прототип экспериментального КамАЗа показал, что на бездорожье капотная компоновка даёт лучшую плавность хода, а также комфорт, управляемость, развесовку. Капотная архитектура повышает устойчивость и уменьшает нагрузку на экипаж.

Помимо этого, извилистые узкие трассы получается преодолевать значительно быстрее. Но в песчаных дюнах на данном грузовике необходимо привыкать к особенностям обзорности.

Пока КамАЗ серийно не производит модели капотной компоновки. Поэтому КамАЗ-43509К нельзя выпускать на "Дакар". Не исключено, что скоро "чёрный капотник" всё-таки дебютирует в ралли-рейдах.