Трехрядную Hyundai Creta показали на видео и "слили" информацию о моторе

В течение суток в Индии презентуют кроссовер Hyundai Alcazar, который по-народному называется 7-местной Creta. Компания разразилась финальным тизером, а местные издания выяснили, каким же силовым агрегатом укомплектуют модель.

Видеотизер не демонстрирует ничего примечательного, кроме китчевого камуфляжа, рисунок которого образован сотнями пиктограмм крепости. Напомним, что Alcazar переводится как дворец, крепость. В который раз в роликах компания намекает на то, что кроссовер получит мощный мотор. И Autocar подтверждает это.

Hyundai Alcazar укомплектуют двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 152 л.с., который не доступен для стандартной Creta, и предлагается на Elantra и Tucson на рынке Индии. В пару можно выбрать либо 6-ступенчатую "механику", либо, внимание, 6-диапазонную гидротрансформаторную автоматическую трансмиссию - обычно ставят дешёвый "робот".

При этом Alcazar получит "кретовский" дизель. На Hyundai Creta он выдаёт 115 сил, но для трёхрядного SUV его отдача может быть увеличена. Список КП будет таким же, как у бензинового мотора.

Премьера нового Hyundai Alcazar запланирована на 6 апреля 2021 года. Известно, что у модели будут варианты не только с 7-местной компоновкой салона, но и со вторым рядом с двумя раздельными креслами.