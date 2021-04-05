Фестиваль безопасен и не зависит ни от пандемий, ни от погоды. Фильмы наши - кофе ваш.

Фестиваль безопасен и не зависит ни от пандемий, ни от погоды. Фильмы наши - кофе ваш. Фото: Сергей Михеев/РГ

Готовя программу, мы не думали щеголять мировыми премьерами, хотя одна такая у нас будет. Задача - дать возможность хорошим фильмам встретиться с широким зрителем, который, как правило, не подозревает об их существовании. И заодно развеять представление о том, что российское кино неинтересно. Это легенда, сотворенная "ножницами" между тем, что возносит критика, и тем, что предпочитает публика, между неудобоваримым, но чествуемым "артхаусом" и массовым кино, которое считается второсортным. Таковыми у нас были даже картины Гайдая, Рязанова, Меньшова, хотя именно они и остаются востребованными. Они и есть авторское кино, которое не перепутаешь ни с каким другим, они стоят в одном ряду с шедеврами Хуциева, Тарковского, Климова, Чухрая. Просто это шедевры другого жанра и другого направления в кинематографе. Требующего не менее утонченного мастерства: "артхаусников" много, а такие таланты наперечет.

Отбирая картины в конкурс, я изумлялся нашей близорукости: пусть большие шедевры в российском кино, как и в любом другом, случаются редко, но общий уровень выше, чем то, что я наблюдал на недавнем Берлинском международном фестивале. Программа XII "Дубль дв@" интереснее. Богаче талантами. Не потому, что фестиваль молодец - потому, что российское кино в неплохой форме.

Интересно свидетельство нашего зрителя Николая Челнокова: "Года четыре назад в программе фестиваля сто процентов картин мне были незнакомы. Два года назад уже пару фильмов я посмотрел между фестивалями. А в нынешнем аж 8 из 11. И все это работы достойные, некоторые точно пересмотрю на фестивале. Ну и, надеюсь, конкурс короткого метра будет не менее огненный, чем в 2020-м. Спасибо за возрожденный фестивалем интерес к нашему кино!".

О программе. Мы не делали фестиваль для снобов. Интереснее понять, какие процессы происходят в нашем кино. Показать его панораму такой, какова есть. Старались брать фильмы, сочетающие ориентацию на широкую публику с высоким художественным качеством.

Не поддались поветрию, охватившему кино, - тупой войне за "гендерный паритет". То есть чтобы всех полов было фифти-фифти. Прошлый "Дубль дв@" по числу женщин обошел все фестивали - их было больше половины, в этом году женщина-режиссер в программе полного метра одна! Но посыпать голову пеплом не стану. Потому что так объективно, без всяких дискриминаций, сложился киногод. Убежден, что кино делится не по половой принадлежности авторов, а по художественному качеству: есть кино хорошее и есть плохое. А кто его сделал - вопрос второй. Было бы классное кино, а дарить цветы или бутылку - по обстоятельствам.

Мы не собирались щеголять премьерами. Задача - позволить хорошим фильмам встретиться с хорошим зрителем

Жанры будут разные - от бытовой драмы и молодежной комедии до истории "маленького человека" и экспериментального кино, снятого смартфоном. В коротком метре есть психологический этюд, очерк нравов, семейная драма, "народная комедия". Есть фильм, снятый всемирно признанным музыкантом - аккордеонистом, певцом, композитором и шоуменом Петром Дрангой, это его режиссерский дебют в игровом кино. Есть и опыт чистого формотворчества - интересно увидеть панораму поисков молодых, узнать, с каким жизненным, интеллектуальным и творческим багажом они приходят в искусство.

Мрачные тайны творчества - предмет фильма, открывающего фестиваль, "Странники терпенья" Владимира Аленикова. Фото: Из архива Владимира Аленикова

Традиционный "Театральный антракт" включил четыре музыкальных спектакля: оперу, классическую оперетту и два мюзикла - современных, но на исторические темы. Представлены четыре театра: три московских и один из Новосибирска. Фестиваль благодарит эти театры за неподдельный интерес к нашему конкурсу и к самой возможности показать свои работы необозримой интернет-аудитории: Театр под руководством Геннадия Чихачева и Новосибирский музыкальный даже специально для наших зрителей сделали профессиональные видеосъемки спектаклей, а это, как известно, дело хлопотное и недешевое.

Открыв фестиваль онлайн, церемонию закрытия мы планируем провести в обычном "живом" формате в присутствии членов жюри, прессы, участников и гостей фестиваля - она пройдет 20 апреля в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там будут, наконец, вручены призы лауреатам предыдущего, XI фестиваля, которые целый год ждали своих владельцев. Там состоится и награждение новых лауреатов, которых определят жюри и зрители своим голосованием. В этом "Дубль дв@" следует мировым тенденциям: пандемия оставляет нам на память вот такие комбинированные формы, такой синтез "реала" и "виртуала" - вынужденное обретение нашей цивилизации.

Мы не поддались охватившему мир поветрию - тупой войне за "гендерный паритет". Нет кино "мужского" и "женского" - есть кино хорошее и плохое

Итак, фестиваль начинается. Ежедневно он будет показывать два фильма: один полного метра и один короткометражный. Время от времени показ кино будет прерываться "Театральными антрактами" . Программы всех трех конкурсов доступны для бесплатного просмотра в любой точке мира. Во всех трех вы можете активно участвовать, ставя увиденному оценки (для того есть звездочки под экраном) и так голосуя за будущего лауреата Приза зрительских симпатий. В чате фестиваля можно делиться мнениями и писать рецензии - лучшие будут награждены памятными подарками.

Мы благодарим наших партнеров - телеканал "Россия К (Культура)", Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и компанию Лаб Фрагранс.

Зрители о "Дубль дв@"

Татьяна tapara:

Вся наша семья от 20-летнего студента до 82-летней бабушки благодарит замечательный фестиваль, который приносит радость в нашу жизнь, дает основу для размышлений. Ждем 12-й фестиваль!

Ирина Ковеза:

Это было настоящее эмоциональноне наслеждание! В самоизолязии для многих становится необходимым не только просмотр старых любимых фильмов, но и знакомство с новыми. Полезным считаю и конкурс рецензий, они вызывали желание самим посмотреть фильмы. Я работаю в системе образования и привыкла делиться с окружающими всем ценным, что получаю сама! Так происходило и во время вашего фестиваля: делилась ссылками на понравившиеся фильмы. Рецензию Андрея Евтушенко на фильм "Сестрёнка" вместе с ссылкой на картину переслала своим друзьям, коллегам. И через несколько дней обнаружила, что наша школьная администрация рекомендует этот фильм родителям для семейного просмотра, причем аннотацией к фильму поставила всю ту же рецензию от вашего фестиваля! Важно, чтоб таких качественных мероприятий становилось все больше, и чтобы проходили они чаше, и тогда тяжёлые времена будут переносится значительно легче.

Из летописи "Дубль дв@": праздничный торт на церемонии награждения распределяет между жаждущими лауреат фестиваля Сергей Безруков. Фото: Сергей Куксин/РГ

Ольга Анатольевна:

Не смотрю телевизор, не хожу в кинотеатры. А на вашем фестивале... даже не ожидала, что найду для себя столько интересного. Оцениваю "Дубль дв@" как очень удачный проект: вы открыли двери в другие миры, дали пишу для ума.

Когда лучших выбирают зрители

Владимир Хотиненко, председатель жюри

Дорогие друзья, я приветствую вас на открытии совершенно уникального фестиваля. Это единственное явление культуры, которое почти не пострадало от этой треклятой пандемии. Но он уникален и по существу. Я не могу обратиться к вам с обычным "Дорогие гости и участники" - потому что здесь все участники! Это невероятно демократичный фестиваль. У любого форума есть своя ниша, и эти ниши почти все уже заполнены множеством кинофестивалей, но избранная этим фестивалем ниша - совершенно особенная. Мы видим панораму фильмов - понятно, отобранных, это нормально, - и делаем свой выбор. Решения жюри безусловно важны, но здесь мы будем иметь дело с выбором огромного числа зрителей. И это гораздо важнее: кино существует для зрителя.

Я уже принимал участие в этом фестивале, и у меня остались о нем самые лучшие впечатления. Мне хотелось бы пожелать всем нам, кто будет его смотреть, и его организаторам, чтобы этот фестиваль продолжался. Потому что он не только живучий, как показала практика, но и живой. Давайте смотреть кино и его оценивать. Понятно, что каждая оценка субъективна, но когда их так много - это уже повод задуматься. А главное - давайте получать от кино радость!

Состав жюри фестиваля

Главный конкурс: Владимир Хотиненко, режиссер (председатель), Наталья Павленкова (актриса), Иван И. Твердовский (режиссер), Светлана Хохрякова (критик), Ядвига Юферова (зам. главного редактора "РГ").

Жюри конкурса короткого метра - студенты Российского государственного театрального института (ГИТИС) Таисия Галыгина, Ксения Казанцева, Олеся Лесникова, Дарья Шитикова, Филипп Сульдин, Роман Шаляпин. Председатель - Анастасия Иванова, худрук курса театроведческого факультета.

Программа фестиваля

6 апреля. СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ. Триллер. Реж. Владимир Алеников.

7 апреля. ГРОЗА. Драма. Реж. Григорий Константинопольский.

8 апреля. ДОКТОР ЛИЗА. Драма. Реж. Оксана Карас.

10 апреля. GRAND КАНКАН. Музыкальная драма. Реж. Михаил Косырев-Нестеров.

11 апреля. КЕРОСИН. Драма. Реж. Юсуп Разыков.

12 апреля. СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ. Комедия-мелодрама. Реж. Борис Гуц.

14 апреля. ГИПНОЗ. Триллер, мистика. Реж. Валерий Тодоровский.

15 апреля. ХАНДРА. Комедия. Реж. Алексей Камынин.

16 апреля. СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА. Драма. Реж. Виталий Суслин.

18 апреля. КЛЯТВА. Биографическая драма. Реж. Роман Нестеренко.

19 апреля. НА ОСТРИЕ. Спортивная драма. Реж. Эдуард Бордуков.

Короткий метр

6 апреля. МУЗА. Драма. Реж. Петр Дранга.

7 апреля. БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА. Драма. Реж. Иван Соснин.

8 апреля. РАССКАЖИ МНЕ ПРО ЗАВТРА. Фантастика. Реж. Игорь ­Зуйков.

9 апреля. РОМАН. Семейная драма. Реж. Юрий Хмельницкий.

10 апреля. ЖЕНИХ. НЕВЕСТА, СЕЛЕДКА. Драма. Реж. Дмитрий ­Ендальцев.

11 апреля. ЗАЯВЛЕНИЕ. Фантастика. Реж. Юлия Белая.

12 апреля. ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ. Комедия. Реж. Алексей Красно­цветов.

13 апреля. СПИРИДОН. Драма. Реж. Константин Абаев.

14 апреля. МАЙЯ И МОРТОГРАФ. Экспериментальный фильм. Реж. Валерий Переверзев.

15 апреля. СВЕТ КОЛЕБАНИЙ. Драма. Реж. Егор Воронин.

16 апреля. ТЫ ЗДЕСЬ. Драма. Реж. Орхан Абулов.

18 апреля. ХУДРУК. Комедия. Реж. Илья Ермолов.

19 апреля. ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ. Реж. Артур Бойцов.

20 апреля. ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ-ЛАУРЕАТОВ

Театральный антракт

9 апреля. ЗОЛУШКА. Опера-сказка Леонида Вайнштейна. Спектакль московского театра "Геликон-опера". Реж. Илья Ильин.

13 апреля. ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. Оперетта Франца Легара. Реж. Владимир Подгородинский. Музыкальный театр (Новосибирск).

17 апреля. ГРАФ ОРЛОВ. Мюзикл (Юлий Ким - Роман Игнатьев). Реж. Алина Чевик. Театр "Московская оперетта".

ТРИ МУШКЕТЕРА. Мюзикл (Владимир Качесов). Московский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева.