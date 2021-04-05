Трое лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова предстанут перед судом

Судом и следствием была детально установлена картина ДТП, виновником которого выступил известный артист. Показания же троих свидетелей защиты противоречили данным, полученным следователями в ходе экспертиз и опроса других - не лживых - свидетелей.

Дела в итоге были возбуждены по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложные показания". Их вели следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

Официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк рассказала, что в ходе расследования были проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, а также допрошены более 10 свидетелей смертельной аварии, изъяты необходимые следствию видеозаписи и документы. Благодаря этому удалось установить вину подозреваемых в даче заведомо ложных показаний. Троим фигурантам ранее были предъявлены обвинения. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"В настоящее время три уголовных дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд", - заключила Ирина Волк.

По вмененной статье максимальное наказание - 3 месяца ареста. Можно также получить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Возможен также штраф в сумме до 80 тысяч рублей или в размере дохода за период до полугода.

Напомним, в феврале этого года из колонии в Москву для проведения следственных действий по делам лжесвидетелей был доставлен осужденный к 7,5 года лишения свободы актер Михаил Ефремов.