Ученые предостерегли от употребления горячего чая

Привычка пить обжигающий чай может негативно сказаться на здоровье. Наблюдение за 500 тысячами человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода, пишет турецкая газета Cumhuriyet.

"В силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве в Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане очень часто у пациентов наблюдается рак пищевода, - цитирует РИА Новости гастроэнтеролога, профессора Ведата Герала. - У любителей обжигающих напитков риск развития данной болезни возрастает в два раза, а если человек еще и употребляет алкоголь - то в пять раз".

Если температура приготовленного напитка такова, что кружку с ним невозможно держать в руках, то не следует торопиться его пить. Необходимо прежде выдержать три-четыре минуты, рекомендует специалист. Еще один совет - не запивать горячее холодной водой. Такая привычка провоцирует появление язв в желудке. Что касается нормы употребления чая, то эксперт уверен, трех-четырех чашек напитка в день будет достаточно.

Ранее эндокринолог рассказала о напитках, которые мешают похудеть. По словам врача, полагать, что соки, квасы, газированные напитки, особо не влияют на вес, крайне опрометчиво. На самом деле такое питье дает большую нагрузку на поджелудочную железу, так как содержит много сахара. И, конечно, еще один непременный побочный эффект - лишний вес. Поэтому сладкие напитки лучше заменить чаем, кофе и водой.