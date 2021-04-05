В 40 ярославских магазинах нашли паштет с геномом АЧС

В Ярославской области из сорока магазинов изъяли печеночный паштет, содержащий геном африканской чумы свиней.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в магазины двух торговых сетей поступил произведенный в Белгородской области печеночный паштет "Классический", в котором по результатам лабораторных исследований был выявлен геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).

Причем, как выяснилось, паштет был изготовлен и отправлен на реализацию уже после выдачи предприятию предписания о прекращении действия декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции".

- Управлением Россельхознадзора по Ярославской области совместно с ветеринарной службой региона оперативно проведены мероприятия по выявлению всего объема поступившей продукции, изъятию ее из оборота и отбору проб для проведения исследований, - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Опасный паштет был отгружен в сорок торговых точек на территории области. Вся продукция с геномом АЧС уничтожена. Кроме того, специалисты продезинфицировали помещения, где она хранилась.