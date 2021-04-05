В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пьяное вождение

Водителям, имеющим судимость за нетрезвое вождение, вновь попавшимся за рулем в состоянии опьянения, добавят срок. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

В соответствии с этим законопроектом в статью 264.1 Уголовного кодекса добавят вторую часть. По ней привлекаться к ответственности будут те, кого уже судили по этой статье, но это не помогло, и человек снова сел за руль в нетрезвом виде.

Также по второй части будут судить и тех, кто до этого привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в котором получили тяжкие ранения или погибли люди. Таким водителям будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. И все это с запрещением заниматься 6 лет определенной деятельностью. То есть по отбытии наказания они не смогут сесть за руль все эти годы.

Напомним, что впервые попавшийся за рулем в нетрезвом виде водитель или отказавшийся от медосвидетельствования будет лишен прав на срок от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей по Административному кодексу. За повторное попадание в нетрезвом виде в руки инспекторов он уже получит судимость по уголовной статье, предусматривающей наказание от штрафа 200 тысяч рублей до реального срока заключения до 2 лет. А если он снова попался в нетрезвом виде? Ему грозит та же статья. Причем наш гуманный суд только в единичных случаях дает реальный срок.

Для примера: в Калининградской области один гражданин совершил 14 преступлений, предусмотренных статьей 264.1, за которые был осужден четыре раза. В Астраханской области гражданин К. с 2016 по 2018 год был трижды привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1. На территории Белгородской области гражданин К. совершил в 2017 году четыре преступления. Во всех этих случаях в качестве основного наказания назначались обязательные работы.

А есть еще и те, кто совершил в нетрезвом виде ДТП с пострадавшими или погибшими. Если они после отбытия наказания и истечения срока запрета на управление автомобилем снова попадались на дороге в нетрезвом виде, им грозило только административное наказание.

Новая статья должна исправить эту несправедливость. Впрочем, эксперты сомневаются, что она остановит повторное нетрезвое вождение. Ведь перед тем, как сесть пьяным за руль, такие маргиналы не изучают Уголовный кодекс. Более строгое наказание их не остановит. Нужны другие меры, которые будут применяться до того, как подобный гражданин получил судимость. Например, конфискация автомобиля за повторное управление в нетрезвом виде.