В Китае 12 автомобилей столкнулись "паровозиком"

Массовые аварии на дорогах - не редкость. В дождь, туман, гололед порой сталкивается по несколько десятков автомобилей. Но таких случаев, как произошел на днях в Китае, мы еще не встречали.

В одном из тоннелей в городе Нанкин один за другим - паровозиком - столкнулись 12 автомобилей. Никто из водителей не пытался отвернуть, таким образом, получилась идеальная линия из слегка помятых машин. В результате аварии в тоннеле образовалась пробка, но дорожные службы сработали оперативно, и через полчаса проезжая часть была свободна.

Китайская пресса сообщает, что массовую аварию спровоцировала женщина, управлявшая белой Mazda CX-5. Она ехала слишком медленно, набирая сообщения на смартфоне. Правда, непонятно, куда смотрели другие 11 участников происшествия. Похоже, тоже в смартфоны.

Кстати, обратите внимание на машины из "паровозика". В основном это свежие модели европейских и японских брендов - Honda Civic, Renault Koleos, Nissan Teana, Skoda Rapid, Mercedes-Benz CLA, Skoda Octavia, Mazda3, BMW X1, Audi A4 - но есть и несколько неизвестных нам экземпляров от местных производителей. Назовете все?