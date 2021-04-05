В МИД России допустили появление альтернативы SWIFT

Появление альтернативной SWIFT платежной системы в России не исключено. Это связано со стремительным развитием цифровых валют, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

"Развитие альтернативных SWIFT систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере", - приводит пояснения дипломата РИА Новости.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

Ранее в Центробанке допустили вытеснение SWIFT из расчетов с запуском цифровых валют. С запуском международных расчетов в цифровых валютах центральных банков SWIFT может не понадобится, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, цифровые валюты могут снизить транзакционные издержки, которые в международных расчетах особенно высоки. Такие расчеты в цифровых валютах могут начаться на горизонте пяти-семи лет, когда новую форму денег начнут выпускать несколько стран (сейчас над их созданием работают более 30 центральных банков).