В Минпросвещения объяснили, что делать, если ребенка не взяли в школу

Напомним, прием детей в первый класс российских школ сейчас проходит по новым правилам и в два этапа. Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для детей, которые живут на закрепленной территории. Директор школы издает приказ в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений.

Второй этап - для детей, не проживающих на закрепленной территории: прием заявлений начинается 6 июля и идет до момента заполнения свободных мест. Но не позднее 5 сентября.

По словам Евгения Семченко, в случае, если мест в той школе, куда хотели попасть родители, не хватило, им нужно обратиться в муниципальный или региональный орган управления образования, подать документы в другие школы на втором этапе набора. Когда речь идет о поступлении в первый класс, самое важное, чтобы школа была максимально близко к дому, где живет ребенок. При этом чиновник посоветовал родителям: не стоит искать "хороших" учителей, потому что везде работают достойные кадры.

- Когда мы говорим о престижных школах, это попахивает какой-то такой сегрегацией на элиту и всех остальных, - сказал Евгений Семченко.