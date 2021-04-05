В МВД заявили о сокращении числа нелегально работающих в РФ мигрантов

Число нелегально работающих в России иностранных граждан сократилось в 2020 году на 40%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что за прошлый год удалось пресечь около 41 тысячи правонарушений, связанных с незаконным осуществлением в России иностранцами или лицами без гражданства трудовой деятельности. Это на 40% меньше, чем в 2019 году, пишет ТАСС, ссылаясь на данные ведомства.

На фоне пандемии COVID-19 в 2020 году сократилось количество иностранцев, прибывших в Россию. В результате в два раза снизилось и число нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего выявлено более 204 тысяч нарушений, что на 51,8% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В МВД отметили, что, если обычно в России находились до 11 миллионов иностранных граждан, то в прошлом году их численность составила примерно 5,5 миллиона. Большинство - это граждане стран СНГ.

Ранее сообщалось, что МВД РФ разрабатывает закон, позволяющий легализоваться находящимся в России мигрантам и лицам без гражданства. Документ будет определять порядок и условия пребывания лиц, оказавшихся в особых обстоятельствах. Предлагается закрепить возможность всех находящихся в России урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.