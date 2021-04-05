Новый способ ограничения скорости и выявления его нарушений опробуют на дорогах России разработчики комплексов фотовидеофиксации. Эксперты уже назвали применение подобной практики очередной ловушкой для водителей и способом пополнения региональных бюджетов за счет автомобилистов.

Как сообщает Autonews.ru, разработчики предлагают дополнить так называемые динамические знаки комплексами фотовидеофиксации нарушений.

Напомним, что динамические знаки - по сути электронные табло, на которых отображается скорость, установленная на тех или иных участках дорог. Как правило, на дорогах еще устанавливаются знаки, ограничивающие скорость движения в плохую погоду.

Например, если по трассе установлена скорость 110 км/ч, то на некоторых участках могут появиться знаки "90" с табличкой, предупреждающей, что это ограничение действует только в дождь.

Динамические знаки хороши тем, что на них можно менять установленный скоростной режим дистанционно. С пульта управления дорожным движением. Например, проводятся на дороге ремонтные работы, на этом табло может появиться соответствующий знак, а также знак ограничения скорости.

Именно эту их особенность и решили взять на вооружение разработчики комплексов фотовидеофиксации. Если водитель автомобиля не выполнит требования динамического знака, даже если оно отличается от знаков стационарных, он получит штраф.

Для фиксации нарушения используются сразу три камеры. Две камеры, установленные перед рамкой, фиксируют машину на подъезде к рамке управления дорожным движением. Они "бьют в спину", фиксируют номер автомобиля и его скорость. При этом в кадре должно быть видно ограничение скорости.

Если водитель не выполнит требования динамического знака, даже если это требование отличается от знаков стационарных, он получит штраф

Третья камера установлена за комплексом на некотором расстоянии. Она измеряет скорость автомобиля уже в зоне действия динамического знака.

Если скорость окажется выше, автовладельцу придет "письмо счастья".

А теперь давайте посмотрим, чем применение этой технологии может обернуться. Вполне реальная ситуация: в момент проезда автомобиля под рамкой сменится и ограничение скорости. На фото будет автомобиль, едущий 111 км/ч под знаком 90 км/ч. Об изменении условий водитель не был вовремя предупрежден. Значит, на следующую камеру опять попадает с превышением. И если у него не будет видеорегистратора, то оспорить штраф станет нереально.

Каждое ограничение скорости на дороге устанавливается комплексной схемой организации дорожного движения. Если в схеме предусмотрена смена скоростных режимов из-за непогоды - это один вопрос. А если нет, то на каком основании оператор будет менять скоростной режим на том или ином участке дороги? Ответ прост: для пополнения бюджета.

Вполне реальная ситуация, что в момент проезда автомобиля под рамкой сменится и ограничение скорости на динамическом знаке

У нас на дорогах и так очень много излишних ограничений. Сколько раз уже Госавтоинспекция заявляла, что снижать скоростной режим нужно лишь в крайних случаях, когда бороться с аварийностью на том или ином участке дороги инженерными методами не выходит.

Еще один момент. Снижать скорость можно лишь на 20 км/ч. Если понадобится снизить скорость со 110 до 70, понадобится несколько рамок на коротком участке. Понятно, что это дорого, значит, снизят сразу. У нас при ремонте дорог на участке с ограничением 90 км/ч может появится знак "20". От этого только бюджет пухнет, а на безопасность это не влияет.

Эксперименты с камерами пока приводят только к увеличению количества штрафов и росту числа обжалуемых постановлений. Напомним, по итогам прошлого года количество штрафов, вынесенных с помощью камер фотовидеофиксации, почти сравнялось с населением России.