Видео: не заглушил двигатель на АЗС - устроил пожар

Мало кто из водителей догадывается, как сильно заправщики на АЗС не любят тех, кто забывает вытащить шланг из бака и уезжает, волоча за собой весь заправочный терминал. Очень сильно не любят. Но есть еще одна категория автомобилистов, появление которых на АЗС вызывает у всех сотрудников плохо скрываемое раздражение. Это те, кто не глушит двигатель, заливая топливо в бак.

"А что такого? Я же быстро", - обычно отвечают они на просьбы соблюдать требования по безопасности. И иногда добавляют: "У меня потом двигатель может не завестись".

И не думают о том, что разряды статистического электричества или малейшая неисправность карбюратора могут вызвать искру, а та - пожар. Именно поэтому в ряде сетей АЗС диспетчерам разрешается отключать подачу топлива в те машины, где водители ленятся заглушить мотор.

Но в странах третьего мира, например, в Уганде, где был снят этот ролик, с сознательностью водителей просто беда. К чему это приводит, понятно с первых секунд видео: из крохотной искры на заправке HAB Energy возгорается такое пламя, что АЗС придется строить заново...