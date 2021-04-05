"Волгу" ГАЗ-21 в состоянии "как с конвейера" продают за 6,9 млн рублей

На сайте "Авто.ру" появилось очередное объявление о продаже автомобиля из советской эпохи с огромным ценником: Владелец ГАЗ-21 третьей серии просит за автомобиль 6,9 миллиона рублей.

Представленная "Волга" 1964 года выпуска не является так называемой "капсулой времени": автомобиль выставлен на продажу после "реновации", как указано в объявлении. Все детали, как уверяет владелец, родные, и состояние машины "как с конвейера". Общий пробег - 21 тысяча километров, в реставрированном виде на "Волге" накатали около двух тысяч. Зимой автомобиль не эксплуатировался.

ГАЗ-21 третьей серии выпускался на Горьковском автозаводе с 1962 по 1970 годы. Её отличительными элементами являются пересмотренный дизайн, материалы отделки салона, модернизированная подвеска и увеличенная до 75 л.с. мощность двигателя, который агрегатировался только с МКП.

Всего было выпущено около 470 тысяч ГАЗ-21 третьей серии.

Фото: www.auto.ru