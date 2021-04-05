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Рубрика: Общество

ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 130 миллионов

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 130 миллионов, увеличившись за сутки более чем на 510 тысяч. Об этом свидетельствуют распространенные в воскресенье данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Американский эпидемиолог заявил о четвертой волне коронавируса в США

По состоянию на 17:34 мск четвертого апреля в ВОЗ поступили сведения о 130 422 190 инфицированных. За 24 часа число летальных исходов в мире выросло более чем на 10,1 тысячи, достигнув 2 842 135, пишет ТАСС. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - более 30,3 миллиона. Далее следуют Бразилия (12,9 миллиона), Индия (12,4 миллиона) и Франция (4,6 миллиона).

Ранее директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург выразил мнение, что в мире пандемию коронавируса, скорее всего, не удастся победить к осени этого года. Однако внутри нашей страны процесс можно сделать вакциноуправляемым. "Это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем", - отметил Гинцбург.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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