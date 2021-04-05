Xiaomi Mi Band 6 не нужен? В продажу поступил дешевый браслет Huawei

Компания Huawei вслед за Xiaomi представила свой "народный" умный браслет Huawei Band 6, который пытается перещеголять своего конкурента - Mi Band 6 - по характеристикам.

Новинка стоимостью 53 доллара (чуть дороже 4000 рублей, что сравнимо со стоимостью Mi Band 6) умеет практически все то же самое, но отличается более широким экраном с диагональю 1,47 дюйма, занимающим практически всю переднюю поверхность. У Mi Band 6 диагональ экрана составляет 1,56 дюйма, но браслет Huawei более широкий, а не вытянутый, и на первый взгляд выглядит удобнее и функциональнее.

Фото: Huawei

Huawei Band 6 поддерживает 96 различных тренировок (у Mi Band 6 их около трех десятков) и женский календарь, мониторит сон (с помощью специального встроенного трекера сна), сокращения сердечной мышцы и уровень кислорода в крови.

В обычном режиме браслет работает до 14 дней без подзарядки, в интенсивном - до 10 дней. При этом поддерживается быстрая зарядка - за пять минут можно продлить время жизни Huawei Band 6 еще на два дня.