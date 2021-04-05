Самая молодая солистка Королевского театра "Ковент-Гарден" Айгуль Ахметшина "смоет пыль повседневности с души", пианист Константин Емельянов сыграет в живописном окружении Новой Третьяковки, а Николай Луганский и Вадим Руденко дополнят друг друга в задорном обрамлении Российского национального молодежного симфонического оркестра.

Кто играет: Айгуль Ахметшина в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" (дирижер Фабио Мастранджело).

Что играет: Арии из опер А. Вивальди, Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Дж. Россини, Г. Доницетти и др.

Почему идти: Оперная сенсация последних лет, самая молодая солистка Королевского театра "Ковент-Гарден" Айгуль Ахметшина в прошлом году дебютировала в рамках "Т Фестиваля" и фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"; оба концерта запомнились московским операманам как выдающиеся. Первое выступление Ахметшиной в Большом зале Консерватории еще раз продемонстрирует все великолепие ее бархатистого меццо-сопрано в сопровождении оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Фабио Мастранджело. То самое высокое искусство, которое по выражению Пабло Пикассо, "смывает пыль повседневности с души". Концерт проводится совместно с Международным фестивалем камерным классической музыки "Т Фестиваль".

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 6 апреля; 1 500 - 6 000 руб.

Фото: "Т Фестиваль"

Кто играет: Константин Емельянов.

Что играет: Р. Шуман - Арабески, "Детские сцены", Ф. Момпу - "Детские сцены", М. де Фалья - Три пьесы из балета "Любовь - волшебница", И. Стравинский - Три фрагмента из балета "Петрушка".

Почему идти: "Т Фестиваль" представляет пианиста Константина Емельянова, именуемого в прессе не иначе как "тихая суперзвезда". Лауреату XVI конкурса имени П.И. Чайковского претит напористость, его стиль - изящество и интеллектуальность. Узорчатая фактура "Арабесок" Шумана, окрашенные недетской печалью "Детские сцены" Момпу, кружевные мелодии де Фальи и "игрушечная" музыка Стравинского прозвучат в Новой Третьяковке в живописном окружении. А 16 апреля та же программа с добавлением Полонеза-фантазии и Соната № 3 Шопена будет исполнена Емельяновым в Большом зале Консерватории.

Где, когда, сколько: ГТГ на Крымском Валу; 10 апреля; 6 000 руб.; Большой зал Консерватории; 16 апреля; 300 - 2 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, солистка Светлана Касьян.

Что играет: И. Стравинский - Концерт для струнного оркестра ("Базельский"), Л. Берио - Народные песни, Й. Гайдн - Симфония №45 ("Прощальная").

Почему идти: Светлана Касьян, которую по вокальному мастерству и внешним данным сравнивают не с кем либо, а легендарной Марией Каллас, выступит в "Зарядье" вместе с ансамблем Questa Musica. Отсылающий к джазу и мюзиклам "Базельский" концерт И. Стравинского, путешествующие во времени и в пространстве "Народные песни" Л. Берио и "Прощальная" симфония Й. Гайдна, которого руководитель Questa Musica Ф. Чижевский назвал "авангардистом своего времени" - небанальная программа под стать небанальным исполнителям придется по вкусу утомленным разного рода "Временами года" и прочей заигранной классикой.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 10 апреля; 400 - 1 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Василий Синайский), солисты Николай Луганский, Вадим Руденко.

Что играет: В.А. Моцарт - Концерт № 10 для двух фортепиано с оркестром Ф. Пуленк - Концерт для двух фортепиано с оркестром, И. Стравинский - "Весна священная".

Почему идти: Концерты Моцарта и Пуленка для двух фортепиано с оркестром, отделенные друг от друга полутора столетиями, столь же несхожи как пианисты Николай Луганский и Вадим Руденко. Тонкий психологизм первого и блестящая виртуозность второго дополнят друг друга в задорном обрамлении РНМСО под управлением Василия Синайского. Завершит программу пронизанная энергетикой языческих ритуалов "Весна священная" - одна из ключевых партитур XX века.

Где, когда, сколько: "Филармония-2"; 10 апреля; Концертный зал им. Чайковского; 11 апреля; 2 000 - 4 000 руб.

Фото: Эмиль Матвеев/ ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского"

Кто играет: Симфонический оркестр Московской консерватории (дирижер Валерий Полянский), солист Андрей Писарев.

Что играет: П. Чайковский - Симфония №4, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: "Пожелаем же нашему залу служить на славу родного искусства. Отныне музыка в нашей столице имеет приют, представляющий исключительные удобства для исполнения образцовых произведений музыкального творчества и тех великих созданий человеческого гения, исполнение которых до сих пор было недоступно", - сказал 120 лет директор Московской консерватории Василий Сафонов на церемонии открытия БЗК. Слова его стали своеобразным пророчеством. 120-летие одного из лучших концертных залов мира будет отмечено праздничным концертом, в котором прозвучат сочинения Петра Ильича Чайковского, первого профессора Московской консерватории, чье имя теперь она носит.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 7 апреля; 300 - 1 200 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Гуннар Иденстам.

Что играет: "Святой Георгий и дракон" (народная песня в аранжировке Г. Иденстама), И.С. Бах - Токката и фуга фа мажор, Ю. Ройбке - "94-ый псалом", соната для органа до минор, Г. Иденстам - "Сюита Metal Angel".

Почему идти: Судя по внешности, Гуннара Иденстама можно принять за рок-звезду: джинсы, майка, серьга в ухе. Однако мировую славу этот швед заслужил как самый что ни на есть "классический" органист. Среди многочисленных наград - премия "Импровизатор года", которую вручил ему король Швеции Карл XVI Густав. Вот и на втором концерте в Москве (год назад Гуннар с огромным успехом выступил на инаугурации органа "Зарядья") будут импровизации - в народной песне "Святой Георгий и дракон" и собственной сюите Иденстама Metal Angel.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 6 апреля; 800 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Что играет: М. Равель - "Испанская рапсодия", "Дафнис и Хлоя" - вторая сюита из музыки балета, "Вальс" - хореографическая поэма, "Болеро".

Почему идти: "Великая музыка всегда идет от сердца... Музыка, я настаиваю на этом, несмотря ни на что, должна быть прекрасной", - писал Морис Равель. Самые известные произведения французского композитора, прозвучат в виртуальном концертном зале филармонии. Дневные симфонические концерты с трансляциями в регионы России - это возможность услышать все самое новое и лучшее там, где о живых выступлениях "классических" звезд можно лишь мечтать. А то, что Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под давно уже перешел в отряд всесоюзного значения, сомневаться не приходиться.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 апреля (начало в 13.00); 1 000 -1 300 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Уральский академический филармонический оркестр (дирижер Дмитрий Лисс), солист Константин Лифшиц.

Что играет: И. Брамс - Концерт №2 для фортепиано с оркестром, Д. Шостакович - Симфония №10.

Почему идти: В цикл концертов, посвященный 115-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, вошла Десятая симфония Шостаковича. Евгений Мравинский , первый, кто ею дирижировал, отмечал полное слияние героя симфонии с потоком жизни: в этом и состоит смысл главной темы-монограммы - D-S-C-H (D-Es-C-H). Уральскому академическому филармоническому оркестру предстоит раскрыть суть этой монограммы столичной публике. А в первом отделении концерта Константин Лифшиц исполнит "чистый, как детство, немецкий мотив" Брамса - так, что больше вопросов ни у кого не останется.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 8 апреля; 600 - 2000 руб.