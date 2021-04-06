Количество смертельных аварий с участием такси увеличилось на 20 процентов

Количество смертельных аварий с участием такси в прошлом году выросло на 20 процентов. При этом общее количество ДТП с такси осталось таким же, как годом ранее, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в эфире телеканала "Россия 24".

Проведенная проверка одного из агрегаторов такси в прошлом году выявила в его базе пять тысяч непонятных водителей-иностранцев, сообщил Михаил Черников. Около 700 водителей оказались лишенными прав, но продолжали работать водителями такси. Еще 800 дел водителей такси находилось в судах в связи с лишением прав.

Госавтоинспекция усилит контроль за такси. Для водителей этого транспорта планируется ввести электронные паспорта с фотографиями, где будет отражена информация о водительском стаже, подтверждение прохождения медосмотров и другие данные, сообщил начальник Госавтоинспекции. По его словам, сейчас ведутся переговоры на эту тему с заинтересованными ведомствами, в том числе с Минздравом. Внедрение электронных паспортов для водителей такси обеспечит возможность лучше их контролировать и повысит безопасность на дорогах, считает генерал.

Также МВД собирается запустить онлайн-базу злостных нарушителей, где можно будет проверить наличие санкций к водителям, в том числе туда будет попадать информация о лишении прав на управление транспортными средствами.