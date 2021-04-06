В московском метро спасли упавшую на рельсы девушку

Днем на станции метро "Красносельская" в Москве на рельсы упала девушка. Услышавший шум один из пассажиров бросился на помощь. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, ожидая поезд на станции "Красносельская", сотрудник департамента Кирилл Кравченко услышал громкий звук падения человека на рельсы. Подбежав к краю противоположной платформы он увидел лежащую в желобе девушку. Оценив расстояние до приближающегося поезда он спрыгнул вниз, не задевая контактного рельса, помог подняться девушке и провел в начало путей, где дождался сотрудников полиции и метрополитена.

И прибывшая полиция помогла выбраться на платформу. От медицинской помощи девушка отказалась.

Как напомнили спасатели, находясь у края платформы, не нужно отвлекаться на телефоны.

При падении на рельсы в метро ни в коем случае не трогайте контактный рельс и не пытайтесь выбраться самостоятельно. Если при падении вы не пострадали, и поезда нет, идите по ходу движения поезда до начала платформы с черно-белой разметкой и ожидайте там работника метрополитена. Он поможет выбраться.

Если вы не можете встать или приближается состав, лягте в лоток между рельсами лицом вниз, головой к поезду и постарайтесь не шевелиться. В этом случае поезд, даже проехав, не причинит вреда. Не двигайтесь до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал не придет на помощь.