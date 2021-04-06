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06.04.2021 07:37
Рубрика: Происшествия

В Бурятии завели дело после смерти женщины от укусов собак

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы от укусов собак.

4 апреля тело 80-летней женщины возле ее дома в селе Шэнэ Буса обнаружил сын. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него бросились выбежавшие из подворотни четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник ранил одну из собак из табельного оружия, после чего стая скрылась в лесу.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Экспертиза показала, что раны на теле пенсионерки - прижизненные. Они повлекли травматический, геморрагический шок и смерть.

Распространение бездомных животных в населенных пунктах республики говорит о том, что органы местного самоуправления неэффективно организуют соответствующую работу в сфере обращения с бездомными животными.

"В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дело далеко не первое. За последние месяцы в Бурятии фиксируют частые случаи нападения собак на людей. В конце 2020 года псы растерзали девушку в Улан-Удэ. Она до сих пор находится в больнице, перенесла много операций.

После смерти 80-летней женщины в администрации района прошло совещание, где принято решение о заключении дополнительных контрактов на отлов бродячих собак. Кроме того, полицейские патрули усилят, будут проводить подворный обход сельских жителей.

Следственное управление направило письмо главам всех районных администраций, где предложено сконцентрировать силы на данной проблеме, обеспечив безопасность людей.

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