В Кемерове завели дело на парня, угрожавшего бывшей девушке осколком

Уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении молодого человека, накануне угрожавшего своей бывшей девушке в одном из торговых центров Кемерова.

Фигуранту, с которого взята подписка о невыезде, грозит два года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Молодой человек пришел в расположенный в Рудничном районе города ТЦ, чтобы поговорить с находившейся там девушкой. Но девушка общаться отказалась, и тогда парень стал угрожать ей осколком разбитой бутылки. Охранники торгового центра вызвали сотрудников Росгвардии, которые и задержали злоумышленника. Ни девушка, ни другие посетители ТЦ, к счастью, не пострадали.

"РГ" писала, что подробности случившегося еще вчера начали выяснять сотрудники полиции, прибывшие в ТЦ вместе с росгвардейцами. После инцидента доследственную проверку также начал СК по региону.