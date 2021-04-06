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06.04.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

В Омске три подростка случайно убили приятеля

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске СК возбудил уголовное дело в отношении трех подростков. Их подозревают в причинении смерти по неосторожности своему 26-летнему знакомому, сообщили следователи.

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По предварительным данным, два студента техникума и 15-летний школьник в выходные собирали металл, чтобы подзаработать. Один из подростков хотел сделать подарок маме на день рождения. Ребята отправились к заброшенному производственному зданию, вместе с ними увязался их подвыпивший 26-летний сосед.

- Подростки сбрасывали с крыши четырехэтажного здания производственного помещения металлические предметы и листы, и один из них угодил в голову их знакомому, который остался внизу, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Подростки вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть пострадавшего. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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