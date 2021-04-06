В Коми завели уголовное дело о гибели туристов под снежной лавиной

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело после гибели туристов в Национальном парке "Югыд Ва". Дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 2 апреля. В районе базы "Озерная", это в ста километрах от города Печоры, с восточной стороны горы Сабля сошла лавина с одной из горных вершин. Под нее попала группа из трех туристов на снегоходах.

Два человека погибли от переохлаждения, им было 29 и 34 года. 43-летний мужчина сумел выбраться из-под снежного завала самостоятельно.

Следователи выясняют причины трагического происшествия.