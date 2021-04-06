Прокуратура Крыма нашла нарушения в зоопарке, где пострадал ребенок

Прокуратура Республики Крым выявила в зооуголке детского парка Симферополя целую серию нарушений после того, как лошадь откусила палец пятилетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, лошадь откусила палец ребенка во время кормления животных. И хотя в зоопарке не было ни одного подобного несчастного случая за время его существования, прокуроры указали на его несоответствие требованиям действующего законодательства в части мер безопасности. Так, по версии прокуратуры, у загонов с лошадьми нет предупреждающих знаков о возможной опасности для посетителей. А система доступа к вольерам с животными не исключает получение травм гостями, хотя продажа кормов на входе в зооуголок предполагает прямой контакт с птицами и зверьми.

- В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, малолетняя девочка получила травму, - резюмировали в прокуратуре РК. - Также в деятельности учреждения выявлены многочисленные нарушения пожарных норм и правил. По фактам выявленных нарушений прокурор внес в адрес директора учреждения представление, которое находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений поставлено на особый контроль в республиканской прокуратуре.

Деятельность зооуголка приостановлена, а СК расследует уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).