В Курганской области экс-начальник райотдела полиции осужден за взятки

Вынесен приговор бывшему начальнику отдела МВД России по Далматовскому району, обвиняемому в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде четырех лет шести месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

По данным СК, высокопоставленный полицейский в 2015-2018 годах постоянно брал взятки стройматериалами и мебелью, чтобы отремонтировать и обставить свой дом. За это он оказывал покровительство знакомому предпринимателю и закрывал глаза, когда тот незаконно торговал алкоголем и табаком в Далматовском районе.

Кроме того, пользуясь своей властью, экс-начальник выписывал премии подчиненным из фонда денежных средств УМВД России по Курганской области, а потом заставлял сотрудников их обналичивать и часть передать ему. Деньги тратил по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

По приговору суда, в течение двух лет осужденному запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Отметим, что на рассмотрении судов находятся еще четыре уголовных дела в отношении высокопоставленных полицейских.