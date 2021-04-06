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06.04.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

В ходе обыска у Белозерцева обнаружили незарегистрированное боевое оружие

У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в ходе обысков было обнаружено незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом в Мосгорсуде заявил следователь. Напомним, во вторник рассматривается жалоба на арест Белозерцева.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение

- В ходе обыска в жилище Белозерцева были обнаружены предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки, - также рассказал следователь.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на следователя, пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки и свидетелей.

Напомним, 22 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Следователи уже предъявили обвинение шестерым фигурантам этого дела.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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