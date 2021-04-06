В ходе обыска у Белозерцева обнаружили незарегистрированное боевое оружие

У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в ходе обысков было обнаружено незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом в Мосгорсуде заявил следователь. Напомним, во вторник рассматривается жалоба на арест Белозерцева.

- В ходе обыска в жилище Белозерцева были обнаружены предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки, - также рассказал следователь.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на следователя, пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки и свидетелей.

Напомним, 22 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Следователи уже предъявили обвинение шестерым фигурантам этого дела.