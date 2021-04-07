Более миллиона москвичей регулярно пользуются каршерингом

Более миллиона москвичей в столице активно пользуются каршерингом. У них в распоряжении уже больше 25 тысяч арендных автомобилей. Куда же все они едут? Сколько времени арендные машины стоят на месте, а сколько проводят в движении? Правда ли, что за каршеринговый руль чаще всего садится молодежь и водит агрессивно? Ответы на распространенные вопросы о самом молодом виде транспорта в столице попытался найти корреспондент "РГ".

В московском каршеринге есть даже электромобили, не говоря уже о небольших грузовиках и микроавтобусах. Фото: РИА Новости

Седан в аренду

По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, за шестой год работы каршеринга москвичи с его помощью сделали более 130 миллионов поездок. "Ежедневно совершается около 125 тысяч поездок. Благодаря тому, что машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация, а также сдерживается рост числа личных автомобилей", - отмечает он.

Многие обладатели личных авто, скептически настроенные к каршерингу, наверняка могут возразить Ликсутову. Один из главных аргументов, который они приводят, - арендные без дела нередко стоят на месте и занимают парковки даже во дворах, где могли бы встать личные машины. Впрочем, с такой постановкой вопроса не согласны не только эксперты, но и статистика.

Каршеринговая компания "Яндекс.Драйв", в парке которой более 11 тысяч авто, на днях выпустила большое исследование. Из него следует, что 60% парковок арендных авто внутри МКАД в дневное время - с 8.00 до 21.00 - длятся не больше часа. Парковок длиннее двух часов примерно четверть. Другими словами, каршеринговые машины в движении проводят куда больше времени, чем личные. Впечатление, что они стоят дольше, складывается порой лишь потому, что арендные авто более заметны за счет своей обклейки - обычные соседские "Жигули" могут простоять на месте месяц, и никто этого не заметит. А ярко обклеенный "каршеринг" сразу бросается в глаза.

Что еще интересного показало исследование? Например, если личными авто чаще пользуются в будни, то у каршеринга активность в выходные на 10% выше. За счет этого средняя арендная машина за выходной день делает 9 поездок средней длиной 8 км каждая, а в будни только 8 поездок протяженностью около 6 км.

При этом на каршеринговых машинах ездят не быстрее, чем на обычных, и превышают не чаще. Хотя стиль вождения действительно связан с возрастом - чем старше водитель, тем плавнее он водит и реже превышает скорость. Кстати, в этой связи хорошая новость: каршеринг взрослеет. "Доля пользователей 35 лет и старше за последние три года выросла в два раза, до 38%. Средний водительский стаж тоже вырос - с 9 до 12 лет", - говорят авторы исследования.

Куда едут каршеринговые авто? Тут все как у личных машин: утром в будни все стремятся внутрь ТТК и Садового кольца, а вечером разъезжаются по спальным районам. Самая распространенная цель аренды - добраться до транспортного узла: аэропорта, вокзала, станции метро или, наоборот, уехать оттуда. Это, кстати, указывает на правоту мэрии - выступая за развитие каршеринга, там отмечали, что он станет еще одним видом общественного транспорта и будет работать в связке с остальными. Пока так и получается.

А я сяду в кабриолет

Еще один интересный момент - если арендные машины экономкласса используются клиентами в среднем 6 часов в день, то бизнес-авто заняты по 18,5 часа в сутки! И километраж у них больше - в среднем 144 километра в сутки против 94 у "эконома". Другими словами, несмотря на высокие тарифы, люксовые машины пользуются большей популярностью, чем обычные.

Отчасти это объясняется тем, что каршеринговые машины используют не только для деловых поездок из точки А в точку Б, но и для развлечений. "У меня нет своей машины, удобнее на метро и такси, но иногда хочется просто покататься, обновить навыки, и каршеринг здесь как нельзя кстати, - объясняет "РГ" москвич Сергей Гущин. - До его появления я даже иногда брал машины в посуточную аренду, чтобы съездить в соседний город или просто прокатиться в центр. Но это дорого и сложно. С каршерингом все проще, и выбираю я, кстати, обычно "Мерседесы", БМВ и другие люксовые машины. Кататься на бюджетном "корейце" неинтересно".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Мелешенко

Примерно такая же картина складывается, к примеру, и в городском велопрокате - там велосипеды тоже берут не только с транспортной, но и развлекательной целью. В дептрансе рассказали: в феврале каждый четвертый москвич добирался в бар, ресторан или клуб на каршеринговой машине. Такси для этих целей выбирали примерно столько же горожан.

Что касается пандемии, то по каршерингу она тоже ударила. В прошлом году динамика поездок на арендных машинах упала на 27% по сравнению с 2019 годом. Сказался весенний карантин, когда каршеринг вообще был под запретом и авто простаивали. Но, к примеру, метро пострадало еще сильнее - там динамика упала на 42%.

Сейчас же транспортная сфера восстанавливается и даже превосходит прежние показатели. Ежегодно число активных пользователей каршеринга растет примерно на 12-15%, происходило это и в прошлом году - многие предпочитали арендные машины другим видам общественного транспорта, поскольку там ты хотя бы едешь один в салоне. Так что пандемия в определенном смысле одной рукой забрала, а другой - дала.

В пресс-службе еще одного оператора каршеринга, "Делимобиля", "РГ" рассказали и о других изменениях в поведении пользователей, заметных после пандемии. "Например, более чем на 10% возросла женская аудитория, во многом это может быть связано с выводом и распространением удобных и компактных городских моделей типа Fiat 500, Mini Cooper или Smart, - говорят в компании. - Существенно возросла доля суточных аренд. В летние месяцы в полтора-два раза по сравнению с предыдущими периодами весны-2020 и лета-2019. Это во многом объясняется тем, что люди продолжали работать удаленно и брали автомобили на несколько дней, чтобы добраться до загородных домов отдыха или дач".

В ближайшее время этот тренд имеет все шансы повториться: с наступлением тепла многие москвичи наверняка тоже захотят отправиться в путешествие с помощью каршеринговой машины.

Кстати

Дальше - больше

Отдельно стоит сказать о растущей дальности поездок на арендных авто. Спрос на внутренний туризм сказался и на каршеринге, поэтому многие из операторов стали запускать междугородние маршруты, когда можно уехать даже в другой город, не завершая аренду. Самыми распространенными направлениями у "Делимобиля" стали Санкт-Петербург - Карелия и Новосибирск - Шерегеш, особенно они популярны в праздничные дни. Очевидно, что люди берут машины, чтобы провести выходные с семьей и при этом не хотят пользоваться классическим общественным транспортом.