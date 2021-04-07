Экс-губернатор Хабаровского края Фургал заболел коронавирусом

Заболевший коронавирусной инфекцией бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал помещен в больницу СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

Отмечается, что состояние его нормальное, и жизни ничего не угрожает. Заразился он в СИЗО "Лефортово", в связи с чем адвокаты подали ходатайство на изменение ему меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.

В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.