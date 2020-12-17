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17.12.2020 15:27
Рубрика: Власть

Путин: У меня нет претензий к Фургалу, но речь об уголовном деле

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, что у него были хорошие отношения с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, и призвал дать возможность следственным органам завершить работу по его делу, ведь чиновнику предъявлены обвинения по тяжким уголовным статьям.

"У меня с ним были добрые отношения. Если сказать в общих чертах, он был вполне лояльный к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и старался как руководитель региона", - сказал Владимир Путин.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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При этом он подчеркнул, что против экс-губернатора Хабаровского края выдвинуты "очень тяжелые - как к члену ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности". "Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением. Это серьезные обвинения", - отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, есть ли у него какие дополнительные данные по делу Фургала, Путин заявил, что "не названивает туда каждый день" и что следствие работает. "Надо дать им возможность спокойно закончить работу, передать дело в суд", - предложил президент.

Российский лидер добавил, что понимает людей, которые огорчены задержанием Сергея Фургала. "Они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Я понимаю. Но как быть с этими обвинениями? Это же не какое-то политическое преследование, это уголовное дело", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что уголовные дела возбуждаются против представителей разных политических партий, в том числе - против губернаторов от "Единой России". "Некоторые из них до сих пор отбывают наказание", - напомнил Путин.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Правоохранительная и судебная система страны должна абстрагироваться от всяческих политических пристрастий и ко всем относиться одинаково. То же касается и Фургала", - заключил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Происшествия Правосудие Следствие Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020 Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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