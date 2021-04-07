Хозяин машины, отдавший руль в нехорошие руки, рискует ответить рублем в случае аварии. Первый кассационный суд общей юрисдикции объяснил ситуации, когда собственник нашкодившего авто не может остаться в стороне.

Если хозяин доверил руль неизвестно кому, то после аварии может получить счет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Если вкратце: нельзя просто так передать ключи и ПТС, надо соблюсти все формальности. Например, вписать нового водителя в полис ОСАГО. Иначе возможная авария ляжет финансовым пятном на совесть хозяина.

Поводом для разъяснений послужил процесс в Московской области. Японский фургон врезался в японский же седан. Виноват был фургон, без вариантов. А потому с него и спрос.

Эксперты насчитали, что ремонт легковушки обойдется в 636,6 тысячи рублей. Плюс 87,6 тысячи рублей пострадавшему причиталось за утрату товарной стоимости автомобиля.

Естественно, тот, кто сидел за рулем виновного автомобиля, должен возместить расходы. Но, как пояснил кассационный суд, в число плательщиков стоит включить и собственника фургона. Ведь тот не озаботился, чтобы юридически грамотно передать руль. У водителя даже не было полиса ОСАГО.

Согласно положениям статьи 1079 настоящего Кодекса юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, включая использование транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего", - пояснил суд.

Просто передача ключей и ПТС другому водителю "не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником повышенной опасности". Хозяин снимает с себя ответственность, когда официально передает автомобиль в аренду, выписывает доверенность, вписывает человека в свой полис ОСАГО или как-то иначе оформляет передачу руля.

В данном же случае получалось, что водитель за рулем по сути был на птичьих правах. А раз так, то вполне резонно спросить за аварию и с хозяина авто.

Поэтому дело было направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие суды еще раз взвесили все обстоятельства и разделили счет между водителем и хозяином.