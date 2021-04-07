Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.04.2021 23:34
Рубрика: Суд

Дело хозяйское

Кассационный суд объяснил, когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 74 (8425)
Хозяин машины, отдавший руль в нехорошие руки, рискует ответить рублем в случае аварии. Первый кассационный суд общей юрисдикции объяснил ситуации, когда собственник нашкодившего авто не может остаться в стороне.
Если хозяин доверил руль неизвестно кому, то после аварии может получить счет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Если хозяин доверил руль неизвестно кому, то после аварии может получить счет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Если хозяин доверил руль неизвестно кому, то после аварии может получить счет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Если вкратце: нельзя просто так передать ключи и ПТС, надо соблюсти все формальности. Например, вписать нового водителя в полис ОСАГО. Иначе возможная авария ляжет финансовым пятном на совесть хозяина.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Автовладельцам стали продавать поддельные диагностические карты

Поводом для разъяснений послужил процесс в Московской области. Японский фургон врезался в японский же седан. Виноват был фургон, без вариантов. А потому с него и спрос.

Эксперты насчитали, что ремонт легковушки обойдется в 636,6 тысячи рублей. Плюс 87,6 тысячи рублей пострадавшему причиталось за утрату товарной стоимости автомобиля.

Естественно, тот, кто сидел за рулем виновного автомобиля, должен возместить расходы. Но, как пояснил кассационный суд, в число плательщиков стоит включить и собственника фургона. Ведь тот не озаботился, чтобы юридически грамотно передать руль. У водителя даже не было полиса ОСАГО.

Согласно положениям статьи 1079 настоящего Кодекса юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, включая использование транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего", - пояснил суд.

Просто передача ключей и ПТС другому водителю "не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником повышенной опасности". Хозяин снимает с себя ответственность, когда официально передает автомобиль в аренду, выписывает доверенность, вписывает человека в свой полис ОСАГО или как-то иначе оформляет передачу руля.

В данном же случае получалось, что водитель за рулем по сути был на птичьих правах. А раз так, то вполне резонно спросить за аварию и с хозяина авто.

Поэтому дело было направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие суды еще раз взвесили все обстоятельства и разделили счет между водителем и хозяином.