Следствие предъявило обвинение блогеру Эдварду Билу, настоящее имя которого Эдуард Билль в нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, 1 апреля блогер не справился с управлением и на спорткаре "Ауди" на Смоленской площади перед въездом в тоннель под Новым Арбатом выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате тяжкие повреждения получила женщина-водитель одного из автомобилей. Она находится в реанимации.

После этого стало известно, что за автомобилем, на котором передвигался блогер, числится более 400 нарушений скоростного режима в Москве. Но штрафы за это не выписывались, потому что с января регистрационный учет автомобиля был прекращен. При этом сам автомобиль блогеру не принадлежит. Поэтому доказать его причастность к этим нарушениям практически невозможно.

Блогер признал, что был за рулем этого автомобиля в момент ДТП, однако свою вину в аварии отрицает.

По части 1 статьи 264 Уголовного кодекса в отношении блогера возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье - 2 года лишения свободы и 3 года запрета на определенную деятельность.