В Брянске медиков и ритуальные конторы заподозрили в мошенничестве

В Брянске задержаны 18 членов преступной группировки, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. В отношении заведующего патологоанатомичнеским отделением Брянской областной больницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В результате совместной операции сотрудников подразделений экономической безопасности УМВД и УФСБ по региону была выявлена организованная группа во главе с главным патологоанатомом облбольницы. По версии следствия, вместе с представителями похоронного бизнеса медики говорили родственникам умерших, что если те хотят получить тела побыстрее, то за это надо заплатить. Платную услугу получили 80 человек. Члены ОПГ с декабря 2020 по января 2021 года получили более 400 тысяч рублей.

18 человек задержаны, они допрашиваются, решается вопрос о мере пресечения. Как уточнили в СК, уже проведены обыски на рабочих местах и по месту жительства задержанных, изъяты предметы и документы, которые лягут в доказательную базу.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.