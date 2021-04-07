Число ДТП с каршерингом в Москве сократилось вдвое

В два раза в этом году сократилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга. Столичное ГИБДД проанализировало аварийности с транспортом краткосрочной аренды.

За три месяца 2021 года на территории города Москвы зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей "Каршеринг", в результате которых 2 человека погибли и 100 получили ранения.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число происшествий уменьшилось на 47,7%, погибших на 50%, а раненых на 46,5%. В 2020 году с участием автомашин указанной категории произошло 368 ДТП, в которых 11 человек погибли и 439 получили ранения. Для сравнения в 2019 году было зафиксировано 441 ДТП, в которых погибло 15 человек и 555 человек получили ранения.

Как сообщает пресс-служба столичного ГИБДД, меры, принимаемые сегодня, это своевременное выявление и пресечение правонарушений при участии в дорожном движении, реагирование на негативные сопутствующие аварийным ситуациям проявления (использование подложных аккаунтов, управление арендованным транспортом без права управления и др.), тесное взаимодействие с представителями сервисов "Каршеринг", направленное на повышение безопасности среди пользователей, и, конечно, информационная составляющая. Все это позволило сегодня добиться значительного снижения показателей аварийности с участием арендованного транспорта.

Напомним, ранее в Москве произошло ДТП, в котором погибло 2 человека. Виновником ее стал водитель каршеринга, уходивший от погони ДПС. Как выяснилось, водитель был ранее лишен прав.

Проблема заключается в том, что каршеринговые компании, по сути, не проверяют права своих арендаторов, хотя такая возможность есть на сайте Госавтоинспекции. Как заявляют сами компании, ГИБДД не предоставляет возможности проверять водительские удостоверения в автоматическом режиме. А в ручном режиме проверить такое количество арендаторов невозможно.

Ранее глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников рассказал, что МВД планирует запустить онлайн-базу злостных нарушителей, где можно будет проверить наличие санкций к водителям, в том числе туда будет попадать информация о лишении прав на управление транспортными средствами.

По словам генерала, при проверке одного из агрегаторов такси около 700 водителей оказались лишенными прав, но продолжали работать водителями такси. Еще в отношении 800 водителей такси дела о лишении прав находились в судах.