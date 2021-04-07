Фото: Хирург Александр Филиппов после операции в горящей клинике

Эта фотография сделана в первые минуты после того, как бригада благовещенских врачей вышла из горящего кардиоцентра. Сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов обнимает перепуганную жену. Этот уникальный снимок сделан нашими коллегами, контент-партнерами "РГ" - газетой "Амурская правда". "РГ" писала о подвиге врачей Благовещенской клиники, которые во время пожара не остановили операцию. На днях они получили награды из рук губернатора Амурской области Василия Орлова.