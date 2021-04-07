Почему зимние походы в горы заканчиваются трагедиями

На отрогах горы Маннепахк

Вечером 22 марта тургруппа из трех взрослых и тринадцати подростков на западном отроге горы Маннепахк попала под небольшую лавину. Почти все, кого накрыло снежной волной, смогли выбраться самостоятельно. Не удалось это лишь 12-летней девочке, ее извлекли из-под снега спустя несколько часов, но спасти не смогли. Спасатели прибыли на место трагедии лишь ночью - добраться туда мешали густой лес, растущий в ущельях Хибин, и очень глубокий снег. Сразу же было возбуждено уголовное дело. После эвакуации тургруппы ее руководителя задержали.

Расследование показало, что поход был организован Детским домом творчества Приморского района Санкт-Петербурга, на базе которого действует молодежная общественная организация спортивного туризма и экстремальных видов спорта. Маршрут похода был согласован квалификационной комиссией и предполагал передвижение строго по равнинной местности, без подъема в предгорья и горный массив. По этой причине дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности. Старший группы не имел навыка лыжных походов, но все же возглавил группу.

Приведя группу в район западного отрога горы Маннепахк, руководитель похода решил сэкономить время и срезать путь. Для этого он отклонился от запланированного безопасного маршрута и привел группу к вершине отрога горы. Оттуда лыжникам предстояло спуститься по лощине. Первыми пошли один взрослый и шестеро детей. Примерно на середине спуска дети остались без присмотра. Их сопровождающий, который должен был прокладывать лыжню, ушел вперед выбирать место под лагерь. В этот момент одна из девочек начала кататься по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв снега, который накрыл ее и нескольких других детей.

- Почему человек, не имеющий опыта лыжных походов, мог отправиться в Хибины в качестве руководителя детской тургруппы, мы выясним в ходе расследования. Если потребуется, мы намерены обратиться в Ростуризм для оценки действующих сегодня квалификационных нормативов и их применения. В случае надобности выступим с нормотворческой инициативой на федеральном уровне, - заявил начальник отдела криминалистики СУ СКР по Мурманской области Виталий Баранов.

Пора взрослеть

Кто виноват в трагедии, решит следствие. Но уже ясно, что сейчас туризм развивается совершенно иначе, чем во времена СССР, когда для любителей походов действовала система весьма строгого отбора. Кроме того, если 30-40 лет назад обзавестись качественным снаряжением было весьма непросто, то сейчас в магазинах можно найти все что угодно, на любой вкус и кошелек. В горы устремились люди, большинство из которых почти ничего не знают о том, как вести себя, чтобы вернуться из похода живым и здоровым.

С этим довелось столкнуться самому корреспонденту "РГ", который увлекается туризмом со школьных лет и своими ногами прошел сотни километров по горам Кольского полуострова. Например, во время одного из походов он встретился с группой из нескольких человек, которые не имели вообще никакого снаряжения. На вопрос, есть ли у них карта и компас, ответили: "А мы ориентируемся по ветру!" Горе-путешественники объяснили свое легкомыслие тем, что они не шли в поход, а просто решили "погулять на природе". Был сентябрь, близился вечер. В это время года в горах в любой момент может пойти снег, ударить мороз или начаться пурга. Для неопытных людей ночевка в горах без спальников, палаток, теплой одежды и почти без еды губительна. Описание подобной перспективы привело "экстремалов" в чувство, после чего автор этих строк перевел их через горный хребет и уже в темноте помог добраться до города.

Эта история - наглядная иллюстрация первой причины несчастий в походах: сохраняемой в сознании взрослых людей детской убежденности в том, что "со мной ничего плохого не может случиться". От этого следует избавиться раз и навсегда - несчастье в походе может произойти с кем угодно.

Кто в ответе за туриста?

После мартовской трагедии развернулась бурная дискуссия о "бездействии" спасателей. "Зачем мы содержим на наши налоги МЧС, если при всех современных технических возможностях спасатели не в состоянии быстро добраться до погибающих людей?" - негодовали одни. "Зачем тогда от туристов перед походом требуют регистрироваться в МЧС, если нет гарантий, что их спасут? Выходит, спасатели не несут за безопасность туристов никакой ответственности!" - сетовали другие. "А что, разве сотрудники МЧС не обязаны сопровождать детские тургруппы в походах?" - удивлялись третьи.

Это и есть вторая причина трагедий в горах - распространенная иллюзия, что за безопасность туристов в походе отвечают не они сами, а кто-то другой. Спасательная операция 22-23 марта в Хибинах - ярчайший тому пример.

- Регистрация нужна для одного - чтобы можно было найти группу и оказать помощь, если произошло несчастье, - подчеркивает Юрий Надеждин, начальник Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. - Группа сообщает, по какому маршруту она будет двигаться и когда планирует вернуться. Если таких данных нет, поиски могут занять очень много времени и оказаться безуспешными. Можно ли было прибыть на место, где находилась группа с девочкой, быстрее? Группа шла туда три дня. И мы тоже не могли преодолеть это расстояние за 15 минут.

Место, где находилась группа, от базы спасателей в Кировске отделяли 70 километров. До станции Имандра, откуда начинался маршрут, спасатели добрались быстро. Но дальше пришлось ехать на снегоходах по глубокому снегу и лесной просеке. Затем просека закончилась, и лес стал вовсе непроходимым для техники. До группы оставалось около пяти километров. Но эти километры пришлось преодолевать пешком и ночью, это заняло несколько часов. Еще одна группа спасателей пробивалась на выручку к туристам со стороны реки Гольцовки. Им тоже пришлось бросить технику и идти пешком.

Опытные путешественники знают: львиная доля ответственности за собственную безопасность в походе лежит на самих туристах. Спасатели - это просто дополнительный шанс. Помогать попавшим в беду - прямая обязанность товарищей по группе, которые должны уметь быстро и грамотно отреагировать на внештатную ситуацию.

Что делать?

- Когда человек оказывается под снежной массой, он живет в среднем около 15 минут, - рассказывает гид-инструктор Александр Васильев, который много лет водит туристические группы по Хибинам. - Спасти его могут только те люди, которые находятся рядом. Сотрудники МЧС физически не успеют за это время прибыть и помочь пострадавшему.

Полностью избежать опасности оказаться под снегом можно только в одном случае - если вовсе не ходить в горы, говорит инструктор. Но, безусловно, риск можно свести к минимуму. В группе, отправляющейся в горный поход - даже если маршрут не предусматривает подъемов на вершины и перевалы, - обязательно должно быть противолавинное снаряжение, позволяющее при сходе лавины быстро обнаружить место, где под снегом находится человек. Это биперы, лавинные ленты, щупы, лавинные лопаты. Но такое снаряжение стоит дорого. Бипер, который с помощью радиосигнала позволяет в считаные минуты обнаружить человека под лавиной, обойдется в 20-30 тысяч рублей и выше. Лавинный щуп - в пять-восемь тысяч. Ребенок, который попросит родителей купить ему бипер, в большинстве случаев услышит в ответ: "Сиди дома!"

- Дополнительные запреты не помогут, - убежден Александр Васильев. - Но это не значит, что нужно ставить крест на детском туризме. Если действительно делать его безопаснее, то необходимо выделять детским турклубам бюджетные средства хотя бы на то же противолавинное снаряжение и прочие необходимые вещи, обучать руководителей групп правильным действиям, а службы МЧС усиливать людьми и техникой. Тогда число смертельных исходов станет меньше.