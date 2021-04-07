Директора Дома ветеранов в Петербурге получил взятку в виде квартиры

Уголовное дело на директора Дома ветеранов войны и труда №1 в Павловске Максима Щербакова связано с получением в собственность квартиры в центре Петербурга, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В частности, Щербакову вменяют то, что в начале 2014 года он получил от руководства одной из компаний, занимающихся оформлением ренты для пожилых людей, взятку за то, что пристроил в Дом ветеранов пенсионеров, клиентов этой фирмы.

Взятка, как считают в следствии, была в виде недвижимого имущества - квартиры в Спасском переулке, это самый центр Петербурга. В 2014 году кадастровая стоимость квартиры составляла 4,8 миллиона рублей, но она была получена супругой директора за один миллион рублей.

Сейчас Щербаков заключен под стражу. На судебном заседании, где определялась ему мера пресечения, директор учреждения просил отпустить его под домашний арест.