На Урале завели дело после обнаружения тела младенца в пакете

Новости

Фестивали Мариинки "Виртуозы флейты" и "Северная лира" откроют в прямом эфире 12:39
Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 12:38
Власти Китая предостерегли США от политизации спорта и Олимпиады в Пекине 12:34
Посол Украины в Австрии оспорил публикацию в местной прессе о Донбассе 12:32
Минцифры предложило отдельно регулировать обработку данных в соцсетях 12:19
На сайте "Московское ополчение" каждый сможет рассказать о подвиге родственника 12:18
Видео: В Сочи из-за ветра Boeing не смог сесть с первой попытки 12:10
Москвичам на выходных пообещали "супервесну" 12:09
Шойгу обсудил со своим армянским коллегой ситуацию в Карабахе 12:08
Росаккредитация представит данные о безопасности товаров на Ozon 12:04
Глава Роструда назвал самые востребованные специальности 12:00
Умер основатель группы War Би Би Дикерсон 11:48
Набиуллина дала совет начинающим инвесторам 11:48
Дэниел Крэйг получил 100 млн долларов за сиквелы "Достать ножи" 11:41
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и ветре 11:40
Москвичи более 3 тысяч раз воспользовались велопрокатом в I день его работы 11:36
Умер советский актер Фикрет Мамедов 11:32
Еще 1551 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:32
Минпросвещения: Ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ 11:21
Россияне Панарин и Варламов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ 11:17
Умер актер из сериала "След" Александр Гаспарьянц 11:13
Абрамченко: Решение по мусорным бакам надо принять к 12 апреля 11:13
Чернышенко поздравил ИТ-компании с днем Рунета 11:11
По федеральной трассе под Воронежем проехал бомбардировщик 11:03
Бронзовый бюст Юрия Гагарина откроют в белорусском музее космонавтики 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: В "РГ" проходит круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Видео: В "РГ" проходит круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
За неделю до старта Юрия Гагарина: пятница, 7 апреля 1961 года
За неделю до старта Юрия Гагарина: пятница, 7 апреля 1961 года
07.04.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

На Урале завели дело после обнаружения тела младенца в пакете

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете. Действия неустановленных лиц квалифицированы по статье об убийстве, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика

- Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и обстоятельств произошедшего.

Как уже сообщала "РГ", полиэтиленовый пакет с телом новорожденной девочки 5 апреля обнаружили у заброшенного дома жители поселка Мирный в Красноармейском районе Челябинской области.

Виновным в убийстве ребенка грозит наказание на срок от восьми до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Рябков: США нечего делать в "нормандском формате"
За сутки в России подтверждено 8294 случая COVID-19 в 84 регионах
Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал