На Урале завели дело после обнаружения тела младенца в пакете

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете. Действия неустановленных лиц квалифицированы по статье об убийстве, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и обстоятельств произошедшего.

Как уже сообщала "РГ", полиэтиленовый пакет с телом новорожденной девочки 5 апреля обнаружили у заброшенного дома жители поселка Мирный в Красноармейском районе Челябинской области.

Виновным в убийстве ребенка грозит наказание на срок от восьми до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.