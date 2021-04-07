В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков

В Татарстане начата проверка после обнаружения в крови капитана омского хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина следов наркотических веществ.

Как сообщили в министерстве внутренних дел по РТ, данные были получены в ходе медицинской экспертизы.

- Результаты экспертизы поступили к нам из медучреждения, в котором специалисты нашли следы наркотических веществ. Сейчас по этим результатам мы проводим проверку, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Напомним, несколько дней назад Емелин был доставлен в Республиканскую клиническую больницу в Казани, где проходили матчи полуфинальной серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом". В ночь на 7 марта хоккеиста перевезли на реанимобиле в московский НИИ Склифософского. Спортсмену диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность.