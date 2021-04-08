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08.04.2021 18:05
Рубрика: ДТП

ГИБДД и Росгвардия устроили в Москве погоню за нетрезвым водителем

Текст: Владимир Баршев

Чтобы задержать водителя, который двигался по "встречке" по Варшавскому шоссе, полиции пришлось устроить погоню. У нарушителя были основания не желать встречи с инспекторами. Когда его задержали, от него шел устойчивый запах алкоголя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сотрудников дорожно-патрульной службы привлек внимание водитель автомобиля Kia Ceed, который выехал на полосу встречного движения на Варшавском шоссе. Полицейскими была предпринята попытка остановки транспортного средства, однако водитель машины не остановился и попытался скрыться, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

В связи с этим инспекторы ДПС начали преследование иномарки. Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Правонарушитель был неоднократно предупрежден об остановке. Однако мужчина, находившийся за рулем автомобиля, на указанные требования не реагировал и продолжал дальнейшее движение. В погоне за нарушителем принимали участие не только инспекторы ГИБДД, но сотрудники Росгвардии.

На Комсомольском проспекте автомобиль был остановлен, а водитель задержан. За рулем оказался 38-летний житель столицы, который, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что водитель за аналогичное правонарушение уже привлекался к ответственности и был лишен прав. Но это было в 2016 году.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В отношении водителя составлены протоколы об управлении без документов, после лишения права управления, а также за проезд на красный свет, движение по "встречке", отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.