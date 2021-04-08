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08.04.2021 22:54
Рубрика: Происшествия

Бил неуловимый

ГИБДД вычисляет лихачей, но на всех ее не хватает
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 76(8427)
Полиция отчиталась о ходе следствия по резонансному ДТП, совершенному блогером Эдвардом Билом, настоящее имя которого, Эдуард Биль. Однако не смогла пояснить, почему его не остановили до того, как он совершил эту аварию.

Напомним, ДТП произошло на Садовом кольце 1 апреля. Блогер вылетел на встречную полосу, где протаранил 4 автомобиля. В результате женщина-водитель одной из машин попала в реанимацию. Как сообщили сегодня, она вышла из комы. В отношении блогера заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. До этого стало известно, что учет автомобиля, на котором блогер попал в ДТП прекращен, принадлежит он другому лицу, а за машиной только в этом году числится более 400 превышений скорости.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮАО
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Как рассказал начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев, Эдвард Биль не отрицает, что он был за рулем машины, и, если следствие докажет, что он виноват в ДТП, то готов это признать. Он также готов возместить ущерб. Сейчас эксперты устанавливают степень его вины. Машина изъята. Будет назначена автотехническая экспертиза. Версия, озвученная адвокатами, о том, что его подрезали - проверяется.

Но главный вопрос, как машина с номерами, числящимися в розыске, совершившая столько нарушений, продолжала ездить по дорогам? На него попытался ответить начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве Алексей Диокин. По его словам, у блогера в прошлом году было выявлено 15 нарушений правил. Что же касается машины, то такие в столице вычисляет интеллектуальная система. С ее помощью было выявлено в прошлом году 6 тысяч машин с прекращенной регистрацией и 2,7 тысяч с аннулированной по причине смерти собственника.

Работает система "Пит-стоп", которая позволяет инспекторам подключаться к камерам, и выявлять лихачей вручную. В прошлом году с ее помощью было выявлено 464 нарушения. 152 водителя были лишены прав. Но всего в прошлом году в прошлом году выявлено 16,5 миллионов фактов превышения скорости. Из них 30 тысяч это превышения более чем на 60 км/ч.

В прошлом году выявлено более 6 тысяч машин, у которых была прекращена регистрация

Так же ГИБДД мониторит социальные сети. И буквально вчера, задержали лихача, который хвастался своими подвигами на дорогах в одной из популярных соцсетей. В итоге его лишили прав. Но на всех лихачей, подобных Билу, видимо, рук не хватает. По словам Алексея Диокина, работа будет активизирована.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

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