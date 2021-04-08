Десять лихачей задержаны в Москве с начала года с помощью системы "Пит-стоп"

С начала года, как только заработала система "Пит-стоп", столичная Госавтоинспекция задержала 10 водителей, которые превышали скорость более чем на 80 км/ч. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной расследованию аварии с участием блогера Эдварда Била, начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин.

Напомним, система "Пит-стоп" позволяет инспекторам в ручном режиме подключаться к камерам фотовидеофиксации нарушений. При выявлении злостных нарушителей, любителей погонять, экипаж тут же вычисляет их на дороге, задерживает и оформляет. Если превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, выявленное камерой фотовидеофиксации, грозит только штрафом, то в ручном режиме - лишением прав.

В прошлом году с помощью системы "Пит-стоп" было выявлено 464 нарушения, 152 водителя были лишены прав. Всего же в прошлом году выявлено 16,5 миллиона фактов превышения скорости. Из них 30 тысяч - превышения более чем на 60 км/ч.

К сожалению, система "Пит-стоп" не работает зимой, потому что гоняться за лихачами по снегу и льду опасно. Однако сейчас она уже работает, благодаря чему было выявлено и привлечено к ответственности 10 лихачей. Работают с ней квалифицированные сотрудники на машинах с улучшенными динамическими характеристиками.