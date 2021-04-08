Пострадавшая в ДТП с блогером Билом вышла из комы

Сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова, получившая серьезные травмы в резонансной аварии на Садовом кольце, вышла из комы. Об этом агентству "Москва" сообщил ее представитель Андрей Князев.

"Мария вышла из комы, но ей еще предстоят серьезные операции", - отметил юрист. Он также подчеркнул, что блогер предложил со своей стороны материальную помощь.

Напомним, что авария с участием Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Бил) произошла в центре Москвы в районе Смоленской площади. Молодой человек не справился с управлением Audi и протаранил четыре машины на встречной полосе. Возбуждено уголовное дело, предъявлено официальное обвинение.

Суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя покидать дом без разрешения с 20 до 8.00, также ему ограничили возможность использовать телефон и интернет.