СКР публично ответил на обращение депутата Нилова по громким делам

Следственный комитет России впервые открыто ответил на обращение к Александру Бастрыкину депутата Олега Нилова. В обращении говорилось о расследовании нескольких резонансных происшествий.

Первое - громкая авария блогера Эдварда Била. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила следующее.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ расследование фактов ДТП, повлекших тяжкие последствия, осуществляется подразделениями МВД России. В том числе в производстве органов полиции находится и уголовное дело о ДТП с участием блогера Эдварда Била, и все решения в рамках предварительного следствия по нему принимаются следователями указанного ведомства.

Второе уголовное дело, о котором говорилось в обращении к главе СК России, касалось гибели ребёнка от лавины в Хибинах 22 марта этого года.

Дело действительно находится в производстве Следственного комитета России и расследуется по статье 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка", сказала Петренко . Напомним, тогда в Хибинах в Мурманской области под лавиной оказались семеро детей, включая погибшую девочку 2008 года рождения.

В ответ на обращение депутата СК устами официального представителя подчеркнуто, что следователи уже нашли грубые нарушения, допущенные обвиняемым, на которого была возложена ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В частности, разработанный и утвержденный компетентными службами маршрут предполагал передвижение строго по равнинной местности без подъема в предгорье и горный массив. По этой причине дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности. Однако обвиняемый решил сэкономить время и срезать путь. Есть и другие данные и материалы, свидетельствующие о наличии состава преступления при организации похода. Исходя из собранных доказательств и тяжести преступления, следователь и принимал решение об избрании меры пресечения, объясняют в СК.

И подчёркивают, что разные происшествия нельзя оценивать по единым стандартам, так же, как и давать оценку при отсутствии осведомленности о подробностях случившегося, содержащихся в материалах уголовного дела. В большинстве своем такие комментарии основаны на эмоциях и не всегда учитывают фактические обстоятельства.