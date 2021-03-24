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Рубрика: Происшествия

Задержан руководитель детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах

Текст: Вера Черенева (Мурманская область)

Мурманские следователи задержали в Апатитах руководителя туристской школьной группы, которая 22 марта попала под снежный завал в Хибинах.

Фото: Минтранс РД
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Как сообщили "РГ" в СК по Мурманской области, с мужчиной общаются следователи.

Напомним, при сходе снега под завалами оказались трое детей. Двоих подростков удалось спасти, одна девочка погибла. Школьная тургрупп клуба "Скиф" приехала в Хибины из Петербурга. Когда произошел сход снега, спасатели много часов не могли добраться до пострадавших туристов: к ним был направлен вертолет, но он не смог приземлиться из-за рельефа местности; затем спасатели выдвинулись на снегоходах, но и этот путь оказался закрыт. В итоге сотрудники МЧС смогли дойти до группы на лыжах.

Группе пришлось возвращаться к точке сбора также на лыжах. Чтобы эвакуировать туристов, был даже направлен специальный поезд. Он привез детей и инструкторов в Апатиты.

Сейчас у мурманских и петербургских следователей очень много вопросов к организации турпохода и к тому, почему детей, пусть даже с хорошей подготовкой, направили в одно из самых труднодоступных мест региона. Возбуждены два уголовных дела.

Всего в Хибиных в момент происшествия находилось девять тургрупп из "Скифа". Сейчас все походы отменены, группы возвращаются в Петербург. В самом турклубе хранят молчание и призывают родственников детей не общаться с журналистами.

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