После гибели девочки в Хибинах возбудили второе дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу, изучив данные о поездке группы школьников в Хибины, возбудил уголовное дело по статье "Халатность", сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, в этом походе в снежном завале погибла 13-летняя девочка.

В СК отметили, что группа из 13 детей и троих взрослых оказалась в опасной зоне. По версии следствия, гибель девочки произошла из-за того, что кто-то из сотрудников турклуба недостаточно хорошо исполнял свои обязанности.

Ранее СК по Мурманской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Пока известно следующее. Дети занимались в турклубе "Скиф" - это подразделение дома детского творчества Приморского района Петербурга. Они неоднократно ходили в походы, в том числе и сложные. В Хибины детские группы отправляли и раньше. В этот раз администрация турклуба оформила все документы и отправила на маршрут девять детских групп. Одна из них 22 марта попала под снежный завал. Под толщей снега оказалась одна девочка, ее быстро нашли, но школьница получила серьезное переохлаждение. Участники группы пытались ее реанимировать, вызвали спасателей.

Однако место, где произошел завал, - крайне труднодоступно. К месту происшествия не смог добраться вертолет - борт просто не нашел места для посадки. Не получилось доехать и на снегоходах. Спасатели пробирались к детям на лыжах. Когда помощь подоспела, девочка скончалась.

На следующий день было решено эвакуировать группу. Группа спасателей, которая должна была сопровождать школьников до города, также шла на лыжах. В помощь детям был направлен специальный поезд. До него группа добиралась на лыжах в течение нескольких часов.

После трагедии в Хибинах все группы "Скифа", находящиеся в горах, были отозваны. Следователи выясняют, почему организаторы прокладывали маршруты так, что спасатели не смогли добраться до детей, когда произошло ЧП.