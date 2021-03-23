Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах

Дом детского творчество Приморского района Петербурга срочно отзывает с маршрутов в Хибинах восемь подростковых тургрупп, сейчас находящихся в горах. Об этом "РГ" сообщили в администрации Приморского района Петербурга.

Напомним, накануне при сходе лавины в Хибинах погибла 13-летняя девочка. Сейчас 12 детей и трое взрослых вместе с группами спасателей идут на лыжах к точке сбора, откуда их заберут на снегоходах и доставят в Мончегорск.

Район, где попала в беду группа, считается одним из самых труднодоступных в Мурманской области. Так, ночью на помощь пострадавшим вылетел вертолет, но он не смог приземлиться. Не удалось доехать и на снегоходах, поэтому спасатели и врачи добирались до туристов на лыжах.

Сейчас деятельность спортивного подразделения дома детского творчества, известного как клуб "Скиф" проверяют следователи и представители районной администрации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.