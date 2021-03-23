В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины

В Петербурге началась проверка документов дома детского творчества Приморского района, касающихся поездки группы школьников в Хибины. Напомним, накануне под лавину попали воспитанники турклуба "Скиф", который является подразделением районного дома детского творчества.

Как сообщила администрация Приморского района, все необходимые документы были оформлены. Группа была зарегистрирована в МЧС, имелись маршрутные листы.

Напомним, накануне группа школьников из Петербурга попала под лавину в Хибинах. Одна девочка погибла. Остальных детей и взрослых, сопровождавших школьников, сейчас эвакуируют. Это очень сложно, поскольку группа оказалась в одном из самых труднодоступных мест Мурманской области. Спасательный вертолет, который направили из Мончегорска, не смог найти площадку для посадки из-за рельефа местности.

Тогда решено было эвакуировать детей на снегоходах, а от точки сбора забрать на автобусах. Но даже на снегоходах спасательная группа не смогла добраться до пострадавших. В итоге до детей дошли на лыжах, и сейчас спасатели выводят группу к снегоходам.

Турклуб "Скиф", воспитанники которого попали под лавину, обратился к родителям детей с просьбой не давать комментарии СМИ. Никакой версии случившегося в самом турклубе не называют, ситуацию не комментируют и не объясняют, почему было решено отправить детей в столь опасное место и почему группа не отказалась от похода, несмотря на то, что накануне в Хибинах несколько раз помощь спасателей требовалась даже взрослым группам.

Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело. В Мурманск вылетел отец погибшей девочки.