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23.03.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге началась проверка документов дома детского творчества Приморского района, касающихся поездки группы школьников в Хибины. Напомним, накануне под лавину попали воспитанники турклуба "Скиф", который является подразделением районного дома детского творчества.

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Как сообщила администрация Приморского района, все необходимые документы были оформлены. Группа была зарегистрирована в МЧС, имелись маршрутные листы.

Напомним, накануне группа школьников из Петербурга попала под лавину в Хибинах. Одна девочка погибла. Остальных детей и взрослых, сопровождавших школьников, сейчас эвакуируют. Это очень сложно, поскольку группа оказалась в одном из самых труднодоступных мест Мурманской области. Спасательный вертолет, который направили из Мончегорска, не смог найти площадку для посадки из-за рельефа местности.

Тогда решено было эвакуировать детей на снегоходах, а от точки сбора забрать на автобусах. Но даже на снегоходах спасательная группа не смогла добраться до пострадавших. В итоге до детей дошли на лыжах, и сейчас спасатели выводят группу к снегоходам.

Турклуб "Скиф", воспитанники которого попали под лавину, обратился к родителям детей с просьбой не давать комментарии СМИ. Никакой версии случившегося в самом турклубе не называют, ситуацию не комментируют и не объясняют, почему было решено отправить детей в столь опасное место и почему группа не отказалась от похода, несмотря на то, что накануне в Хибинах несколько раз помощь спасателей требовалась даже взрослым группам.

Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело. В Мурманск вылетел отец погибшей девочки.

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